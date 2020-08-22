В полиции до сих пор не уверены, кого можно назвать виновником аварии в районе ЦУМ "Самара"

Авария произошла напротив жилого дома на ул.Агибалова, 70 Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью 21 августа в Самаре в районе ЦУМ "Самара" столкнулись Suzuki Liana и Datsun on-DO. В результате пострадали два человека. В полиции рассказали о том, что удалось узнать на данный момент

- Иномарка Suzuki Liana двигалась по ул.Агибалова со стороны ул.Ульяновской в направлении ул.Красноармейской, - говорят в областном МВД. - Автомобиль Datsun on-DO ехал по ул.Виловноской со стороны ул.Никитинской в направлении ул.Спортивной.

Кто кого не пропустил на перекрестке - пока доподлинно не известно. Очевидцы говорят, что на этом участке нет камер видеофиксации, поэтому проезд на запрещающий сигнал светофора здесь - не редкость.

Разобраться в обстоятельствах этой аварии, вероятно, будет нелегко Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Как бы то ни было, в аварии пострадали два человека: 33-летний водитель Datsun on-DO и 23-летняя девушка, которая находилась в Suzuki в качестве пассажира. Обоих на автомобиле "Скорой помощи" доставили в больницу, врачи их осмотрели, оказали необходимую помощь и отправили по домам.

По факту ДТП в полиции проводят проверку, процессуальное решение пока не принято. Разобраться в этом деле, как считают очевидцы, будет очень нелегко.