Пилоты группы "Русь" раскрасят небо в триколор над Борским

Сегодня пилотажная группа "Русь" провела тренировочные полеты над Самарой и Тольятти. Фото: Авиационные новости 24

Сегодня небо над Самарой и Тольятти в честь Дня Государственного флага окрасилось в цвета Российского триколора.

Над Самарой пилотажная группа "Русь", чьи самолеты оснащены специальной системой для генерации цветного дыма, пролетели в 14.00. Увидеть их можно было в районе Ладьи.

В небе над Тольятти те же самолеты побывали в 17.00. Они пролетали над водой чуть юго-западнее музея Сахарова, после чего улетели на аэродром Бобровка в Кинельском районе.

Оттуда пилоты уже завтра стартуют на фестиваль исторической реконструкции. 23 августа зрителей организаторы приглашают всех на лыжный стадион в селе Борское, где можно будет увидеть не только военно-историческую реконструкцию, но танки с артиллерией времен Великой Отечественной войн, плюс выступление пилотажной группы "Русь", концерт группы "Рождество" и салют в завершение праздника.