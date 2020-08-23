В Самарской области могут отменить бумажные больничные уже с 1 января

В Самарской области электронный больничный станет единственным возможным вариантом

В Самарской области уже с 1 января, как и по всей стране, могут отменить бумажные больничные листы. Такие положения содержатся в поправках в федеральный закон о социальном страховании. В статье пятой говорится, что больничный лист можно будет получить только в электронном виде. Пока поправки не приняли, возможны два варианта: оформление электронного больничного или же получение листка нетрудоспособности на руки.

Специалисты уверены, что такой вариант будет гораздо удобнее и сократит количество злоупотреблений. На руки человеку выдают талон с номером больничного в системе. Этот номер нужно отдать на работе и в отделе кадров найдут документ и заполнят вторую его часть.

Для самих работников ничего не изменится, а вот работодателям придется позаботиться о том, чтобы установить необходимую программу и зарегистрироваться в системе. Плюсы в том, что электронный документ нельзя потерять и гораздо сложнее подделать.

Интересно, что Самарская область стала одним из первых регионов где ввели информационную систему, позволяющую получить больничный в любом виде.

"Комсомольская правда" уже писала о том, чем хорош электронный больничный.