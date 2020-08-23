В Самаре вузы начали принимать согласия от абитуриентов

В Самаре от абитуриентов ждут заявлений на поступление

В Самаре вузы начали принимать заявления от абитуриентов, с согласием на поступление. Это касается тех вчерашних школьников, которые прошли на избранные специальности по конкурсу. Теперь от них ждут письменного согласия. Участники первого этапа зачисления должны написать заявления о согласии 22 - 23 августа, второго этапа - 24 и 25 августа.

Те же кто приходит по контракту должны написать согласие до 28 августа.С 24 и с 28 соответственно лиц, которые успешно прошли вступительные испытания и подали документы о согласии будут зачислены на выбранные специальности.

В вузах соответственно будут проходить собрания по зачислению абитуриентов. Со сроками их проведения можно ознакомиться на сайтах университетов.

Также в вузах сообщают, что занятия будут проводить в очно-дистанционной форме. Например, в СамГТУ отметили, что лекции для нескольких потоков будут проводить в формате видеотрансляции. А вот на практикумы и лабораторные студентов обязательно позовут лично.