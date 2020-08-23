В Самарской области у чумы нашлись пособники

Африканская чума свиней возобновилась в регионе

В Самарской области нашли нарушителей режима чрезвычайной ситуации по африканской чуме свиней, который установлен на данный момент практически в половине районов. Чтобы купировать распространение страшного вируса,в регионе принимают меры по обособлению хозяйств, сжигают зараженных животных. И требуют от владельцев свиней ответственного отношения. Но им могут похвастаться не все.

За минувшую неделю нарушения режима были выявлены несколько раз. 20 августа около охотугодья "Пойменное" нашли четыре туши свиней, которые были закопаны вблизи грунтовки. Павших животных утилизировали, теперь ищут тех, кто натворил таких дел.

А 15 августа - несколькими днями ранее - егерь нашел на краю лесополосы около села Екатериновка Сергиевского района труп домашней свиньи. Теперь всех жителей населенного пункта проверяют, чтобы найти тех, кто нарушил правила утилизации.

Соблюдение санитано-эпидемиологического режима необходимо для того, чтобы не распространить вирус повсеместно и не потерять все свиное поголовье в регионе.

Ранее стало известно, что в регионе продавали зараженное чумой мясо. Губернатор потребовал срочно это безобразие прекратить.