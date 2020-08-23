В дачном домике в Подстепках чуть не сгорел мужчина

Пришлось тушить огонь пару часов

В Самаре из огня на пожаре в дачном массиве спасли 39-летнего мужчину. На ул. Сочинской в СНТ Восход ночью загорелся дом. В 2.35 вызов поступил на пульт дежурного МЧС. Бригада немедленно выехала на место.

- Огонь охватил более 100 кв.м. Из пожара удалось спасти мужчину 39 лет, - отметили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Ликвидировать огонь удалось только к 4.30, а 4.10 он был локализован. Пока неизвестно, что случилось и почему возник пожар. Возможно, виноват аварийный режим работы проводки. В этом разберутся специалисты.