В Самаре снова отменили электробус

Электробус опять не пойдет

В Самаре снова временно отменили движение электробуса по маршруту №108 до Южного города. "Троллейбус без проводов" зависит от работы зарядной станции, а она как раз вышла из строя. Пока специалисты будут разбираться, почему она не работает и что с ней сделать, пассажирам придется добираться другим транспортом до дома или же до города.

О неисправностях сообщили в департаменте транспорта. Напомним, что сейчас электробус в регионе находится в демо-режиме, его произвели в Белоруссии и отправили в Самару - на тест. В областной столице он чувствует себя не лучшим образом - проблемы возникали в межсезонье, рейсы постоянно отменяют из-за проблем с зарядкой.

Пока что непонятна дальнейшая судьба электробуса в Самаре. Сами жители считают, что правильнее будет купить несколько троллейбусов.