У нас вспышка? В Самарской области 64 человека заболели коронавирусом

В Самаре стало больше заболевших коронавирусом

В Самарской области за сутки на 23 августа выявили 64 новых заболевших коронавирусом. Это самый большой результат за месяц, так что жители в социальных сетях вновь заговорили о вспышке заболеваемости.

В самом деле, на протяжение последних 23 дней число заболевших колебалось от 40 до 55 макимум. На протяжение недели заболевали не больше 45 человек. А вот сейчас такой рост. Вскоре в оперативном штабе расскажут, в каком же из городов столь значительно ухудшилась ситуация.

Неприятная статистика и по смертности - снова стало известно, что умер один человек. Всего на данный момент скончались 123 человека. Заболели с начала пандемии 7908 человек. Еще 59 человек за сутки выздоровели, 6216 человек выздоровели с самого начала пандемии - это больше 70% пациентов.

Напомним, что на данный момент в регионе уже сняты большая часть ограничений, работают рестораны, кинотеатры, фитнес-центры, возобновлен туризм. С 1 сентября начнутся занятия в школах, в университетах. В ближайшие дни начнется вакцинация от гриппа, а вакцину от коронавируса должны привезти в регион в сентябре.