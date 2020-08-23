В Тольятти газелька сыграла в боулинг пешеходом на эектросамокате

В Тольятти сбили человека на электросамокате

В Тольятти мужчина на электросамокате попал под машину на улице Матросова. Он ехал по проезжей части около половины восьмого, а со двора выезжал водитель на газельке. Он пешехода на быстроходном мини-транспорте не заметил.

- В результате ДТП телесные повреждения не опасные для жизни получил водитель самоката. Ему назначено амбулаторное лечение, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Полиция напоминает, что горожане на велосипедах, самокатах являются такими же участниками дорожного движения. Они должны соблюдать правила, принимать все усилия, чтобы быть максимально заметными на дорогах.