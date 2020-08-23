В Самаре вернуться в детский сад дошкольникам будет не просто

Коронавирус в Самарской области сдает позици. Вот и детей ждут в детсадах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 24 августа начинают по штатному расписанию на постоянной основе работать детские сады. Но для того чтобы отправить своих дошколят в группу родителям придется постараться. По правилам для того, чтобы детям вернуться в учреждение после пяти дней отсутствия нужно получить справку от врача. В ней должно быть указано, чем болел ребенок, каким рискам подвергался и нет ли карантина по месту жительства, не общался ли он с больными.

Юрист Анна Павлова объяснила, что это требование обязательное и не только в коронавирусный период. Важно, чтобы больные дети или те, кто может быть переносчиком инфекции, не попадали в общие группы и не контактировали с другими людьми.

А вот в школах таких справок не потребуют, это тоже предусмотрено нормами законодательства.

При этом в детских садах будут соблюдаться требования законодательства по эпидемиологической безопасности. Группы будут обрабатывать дезинфицирующими веществами, будут соблюдаться требования по социальному дистанцированию.