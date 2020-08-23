В Богатовском районепод колесами Хендай погиб мужчина

В Богатовском районе умер пешеход

В Самарской области в Богатовском районе под колесами автомобиля Хендай погиб мужчина. Он переходил дорогу по ул. Школьная по пешеходному переходу. В это время водитель Хендай Соларис ехал как раз по этой улице.

Пока неизвестно, что именно случилось. ДТП произошло около девяти вечера, возможно, водителя подвело освещение. Но судя по всему, скорость движения транспортного средства тоже была превышена.

К сожалению 38-летний пешеход, которого сбила двигавшаяся слишком быстро машина, скончался на месте. Медики не успели ему помочь. Во всех тонкостях ДТП предстоит разобраться полицейским.