Самара в плену COVID: как болеют коронавирусом в регионе в последние дни августа

В оперативном штабе рассказали, как заболели новые коронавирусные больные

Оперативный штаб Самарской области поделился информацией о количестве жителей, заболевших коронавирусом и о том, в каких городах больше всего пациентов. Напомним, что за сутки в регионе выявили 64 новых пациента с COVID, это больше, чем в предыдущие дни. И больше всего больных - в Самаре, здесь за день выявлено 34 заболевших человека. В предыдущие сутки - 30.

Выросло также число контактных больных - в последние сутки их было выявлено 9 человек, 4 в Самаре, трое в Тольятти и двое в Похвистневском районе. Также еще 13 человек узнали о своем ковид-статусе, пройдя профилактический осмотр. Остальные 42 пациента уже наблюдались с ОРВИ и пневмонией.

Также за сутки пять заболевших нашли в Тольятти - здесь число только снижается. По одному в Новокуйбышевске и Жигулевске. Больше всего новых пациентов в Большечерниговском районе, где до недавних пор разбивали лагеря мигранты из Узбекистана и Таджикистана. Здесь таковых пять человек. В Сергиевском районе четыре новых пациента, в Исаклинском - три, в Борском, Волжском и Похвистневском - по два. Также по одному новому больному в Приволжском, Ставропольском, Большеглушицком, Красноярском районах.

Напомним, что всего за время пандемии заболели 7908 человек, 70% выздоровели. 123 человека скончались, один из них за последние сутки - 84-летний мужчина с болезнями сердца.