Коронавирус в Самаре убил 84-летнего "сердечника"

Врачи могут спасти не всех

В Самарской области число жертв коронавируса выросло до 123. 23 августа стало известно, что погиб мужчина, чей организм в течение длительного времени разрушал коронавирус. Ему было 84 года, также он страдал сердечными заболеваниями.

Стоит отметить, что число умерших от коронавируса в Самарской области растет не очень быстро. И больгая часть жертв инфекции - это пациенты старше 55 лет, в большинстве своем они страдают сердечными заболеваниями, эндокринными проблемами. Также среди опасных факторов - почечная недостаточность, бронхолегочные болезни.

Всего с начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 7908 человек, более 70% выздоровели. За последние сутки прибавилось 64 больных.