АвтоВАЗ будет работать по субботам из-за спецзаказа

На АВТОВАЗе будут работать по субботам

В конце августа и в сентябре на АВТОВАЗе появятся дополнительные рабочие субботы. Такой график необходим, потому что на предприятие поступил госзаказ на 15 тысяч автомобилей Лада. В целом же по рынку спрос снизился на 20%, но именно этот заказ поможет предприятию остаться без серьезных убытков.

В результате были приняты решения об установлении следующего рабочего графика: четырехдневной недели с 31 августа не будет. Последние выходные августа и выходные в сентябре - по субботам - будут рабочими.

- План производства предполагает сверхурочную работу и работу в выходные дни в августе (22 и 29) и сентябре (5, 12, 19 и 26) для обеспечения выпуска продукции в СКП, ПАП В0, СКП Kalina. Оплата будет осуществляться в соответствии с действующим коллективным договором предприятия, - рассказал вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко.

Также известно, что работа будет организована в две смены - с 7.00 и 8.30 на два месяца. Это сделано для обеспечения антикоронавирусной безопасности. Кроме того, стало известно, что выплатить зарплату могут 4 сентября - раньше установленного сроком коллективного договора.