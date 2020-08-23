В Самаре умер известный народный артист

В Самаре умер Анатолий Пономаренко

В самарском театре оперы и балета сообщили об уходе из жизни народного артиста РСФСР, ведущего баритона Анатолия Пономаренко. Он работал в театре с 1971 года, занимался активной педагогической деятельностью, давал концерты.

- Руководство и коллектив Самарского театра оперы и балета выражают глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Яковлевича, - отметили в театре.

Прощание с народным артистом состоится 25 августа в 11 часов в здании театра оперы и балета. Анатолий Пономаренко умер, отпраздновав 75-летие.

Советский и российский оперный певец окончил Киевскую консерваторию, был учеником Вилинской. Звание народного артиста получил в 1986 году. Являлся лауреатом международных конкурсов