На набережной появятся паблик-арт объекты

В Самаре начинается масштабное событие - главное мероприятие этого лета - ВолгаФест - 2020. Он начнется с концерта на набережной - на сцене около Ладьи в 20.00 выступят группа Vibes Drive. Именно такой будет программа ВолгаФеста на 24 августа 2020 года

А с 12.00 на набережной - от Ладьи до Кинапа начнут размещать разнообразные паблик-арт объекты. Это будут уличные скульптуры, стрит-арт на тему "Короткие дистанции". Участниками программы станут не менее пяти проектов, которые победили во всероссийском конкурсе.

Основная программа пройдет в выходные 29-20 августа, тогда же будет работать маркет с товарами местных производителей. Посмотреть полную программу можно на сайте проекта.