Кабаны появились в городе

В Самаре прямо в городе заметили диких кабанов, которые серьезно напугали людей. Как рассказали очевидцы, дикие свиньи живут в Студеном овраге рядом с ЖК "Лесная поляна". Как отмечают местные жители, их число постоянно увеличивается.

- Зимой было две самки, теперь у них появились дети и они растут. И им хорошо живется: там яблоки, желуди, раздолье, - рассказали жители жилого комплекса.

Их пугает, что дикие животные разгуливают там же, где гуляют молодые мамы с детьми, собачники, любители активного отдыха. И встреча может закончиться трагедией. Жители просят перевезти кабанов в заповедник. Правда, нашлись и шутники, которые посоветовали не трогать кабанов, ведь "они дежурят и разгоняют гопников".

Кстати, журналист КП-Самара подготовил советы для тех, кто неожиданно встретился с кабаном. Что делать и чего делать нельзя - в нашем материале.