Топ-7 районов в Самарской области, которые не одолел коронавирус

Не все районы благополучны, но есть и лидеры

Число случаев заражения коронавирусом в период пандемии в Самарской области достигло 7908 человек к 23 августа. А мы решили изучить данные, чтобы понять, каким районам практически не угрожает инфекция. В то время, как на других территориях число заболевших исчисляется десятками, здесь пациентов меньше 17.

Самый безопасные и здоровые районы - Камышлинский и Хворостянский. Здесь всего по 11 заболевших человек. В Алексеевском районе заболели 12 пациентов. Все районы находятся далеко друг от друга, возможно, низкое число пациентов связано с тем, что сюда не часто приезжают гости из других районов. По 16 заболевших в Похвистнево и Богатовском районах.

Уже за пределами пятерки Елховский и Большеглушицкий районы - тут по 17 человек заболевших коронавирусом. Эксперты считают, что это может быть вызвано двумя причинами - либо же в отдаленных сельских районах реже проводят тесты, либо же реже контактируют с обитателями крупных городов. При этом интересно, что в Похвистневском районе больных больше, чем в самом городе.

Больше всего зараженных в Самаре - 3774 человека, второе место у Тольятти - 1677 человек, а в Сызрани за все время заболели 602 человека.