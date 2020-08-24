В Самаре трамвай наехал на человека, очевидцы сделали фото

Парень оказался прямо под трамваем ФОТО: Светлана Калинина/Самара - Life Фото: соцсети

Вчера вечером, в воскресенье 23 августа, в Самаре произошло серьезное ДТП. На Заводском шоссе примерно в 22-35 под колеса трамвая попал молодой человек.

- Трамвай следовал по 8 маршруту. Мужчина, как говорят, спешил к девушке. Хотел перебежать пути, но не успел, - поделились версией с корреспондентом «КП-Самара» местные жители.

По словам очевидцев, потерпевшего доставали из западни почти два часа. К счастью, он остался жив, но получил серьезные травмы. Движение трамваев по линии было остановлено на три часа. Сейчас оно восстановлено.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.