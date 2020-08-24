На улучшенный проект лыжероллерной трассы под Самарой готовы выделить больше 9 миллионов рублей

Для лыжников собираются создать все необходимые условия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре собираются скорректировать проектную документацию по строительству лыжероллерной трассы на базе «Чайка». На эти цели региональные власти готовы направить 9,2 миллиона рублей. Соответствующую информацию на сайте госзакупок разместило главное управление организации торгов Самарской области.

Объект давно собираются реконструировать. Как стало известно ранее, там планируют построить трассу в 6,6 километров, где круглый год смогут соревноваться спортсмены, а также кататься местные жители.

Спортивное сооружение расположится в Волжском районе - на территории лесничества. Строительство рассчитано на два этапа. На первом должны быть возведены условия для спортсменов и зрителей - трасса, покрытие, освещение, информационное табло, трибуна и т.п. На втором - павильоны для судей, снаряжения и ожидания команд.

Прием заявок на конкурс по корректировке проектно-сметной документации продлится до 9 сентября.