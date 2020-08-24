Самарский космонавт Олег Кононенко получил награду от Владимира Путина

Кононенко в гостях у "КП-Самара" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский космонавт Олег Кононенко удостоен почетной награды. Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении ему ордена За заслуги перед Отечеством II степени, сообщает официальный интернет-портал правовой информации РФ.

Кононенко отметили за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, а также за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исследовании и освоении космического пространства.

Отметим, что Олег Кононенко является командиром отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Гагарина». Он пять раз выходил в открытый космос. Кроме нынешней награды, у него есть «Золотая звезда» Героя РФ, орден За заслуги перед отечеством III степени, орден За заслуги перед отечеством IV степени и медаль «За заслуги в освоении космоса».