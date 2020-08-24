Вторая волна близко? В Самарской области коронавирусом заболели еще 73 человека

Маски пока снимать рано Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в понедельник, 24 августа, стало известно еще о 73 новых заболевших коронавирусом. Это самый большой результат за месяц, жители переживают: неужели вторая волна уже близко?

Общее число инфицированных теперь за время с начала пандемии - 7981 человек. 6216 из них смогли преодолеть недуг. Но есть и пугающий момент - за минувшие сутки, согласно статистике, никто в регионе не излечился от COVID-19. К счастью, нет и новых жертв коронавирусной инфекции.

Напомним, что в Самаре и области снято большинство ограничений. В то же время людям настоятельно рекомендуют не снимать маску в общественных местах, придерживаться социальной дистанции и быть осторожными.