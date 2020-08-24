В сгоревшем сарае в Самарской области нашли мертвого мужчину

Пожарные работали на месте событий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня ночью, 24 августа, страшное ЧП произошло в Самарской области. В Кинель-Черкасском районе в результате пожара погиб 53-летний мужчина.

- Информация о возгорании поступила дежурному в 1:05. В селе Кротовка горел частный сарай на площади 100 квадратный метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На месте работали трое пожарных. В 1:23 была объявлена локализация, а еще спустя 8 минут пламя ликвидировали. Причины случившегося и ущерб сейчас устанавливают специалисты. Правоохранители проводят проверку по факту гибели человека.