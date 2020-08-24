Наблюдательный совет Банка ВТБ утвердил рекомендации годовому Общему собранию акционеров по размеру выплаты дивидендов

Дивиденды распределят между владельцами трех типов акций: обычных и привилегированных 1 и 2 типа

Наблюдательный совет Банка ВТБ рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Банка принять решение о направлении на выплату регулярных дивидендов по итогам деятельности в 2019 году 10% от консолидированной чистой прибыли Банка по МСФО, что составляет 20,1 млрд рублей.

Сумма будет распределена между владельцами трех типов акций, исходя из принципа выравнивания дивидендной доходности. Дивидендная доходность по каждому из типов акций составит 1,94% по отношению к средней цене одной обыкновенной акции Банка за 2019 год на Московской бирже. При этом на дивиденды по обыкновенным акциям рекомендовано направить 10,0 млрд рублей, по привилегированным акциям 1 типа – 4,1 млрд рублей, по привилегированным акциям 2 типа – 6,0 млрд рублей.

Наблюдательный совет Банка при утверждении рекомендаций по выплате дивидендов по итогам 2019 года принимал во внимание потребность в капитале для соблюдения требований Банка России, а также для дальнейшего устойчивого развития бизнеса и реализации стратегии. Плановая генерация капитала, которая зависит от чистой прибыли Банка, осложнена в 2020 году ввиду сложившейся ситуации в российской экономике и банковском секторе, вызванной пандемией Covid-19. В этих условиях, несмотря на широко практикуемый во всем мире отказ банков от выплаты дивидендов и соответствующие рекомендации Банка России, Наблюдательным советом Банка была дана рекомендация годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов на максимально возможном для Банка уровне, обеспечивающим соответствие регулятивным нормам с учетом необходимости развития бизнеса. Менеджмент ВТБ приложит максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки вернуться на траекторию дивидендных выплат (в процентах от чистой прибыли Группы ВТБ по МСФО), заявленных в стратегии ВТБ 2019 – 2022.

Помимо регулярных дивидендных выплат в пользу акционеров Банка, Наблюдательный совет Банка рекомендовал годовому Общему собранию утвердить «специальные» дивидендные выплаты по привилегированным акциям 1 типа в размере 4,4 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. Данные дивиденды являются формой передачи капитала в сторонний банк. В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.07.2018 № 263-ФЗ Банк ВТБ является банком, передающим кредитные требования, связанные с реализацией государственного оборонного заказа, в иной уполномоченный банк. При таком переходе кредитных требований ВТБ одновременно должен обеспечить передачу уполномоченному банку источников капитала в объеме, достаточным для покрытия рисков по полученным активам. Общая сумма капитала, необходимого для покрытия рисков по переданным активам, составляет 4,4 млрд рублей.

Окончательное утверждение решения о дивидендных выплатах принимает годовое Собрание акционеров, которое состоится 24 сентября 2020 года.