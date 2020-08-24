В Самаре построят новый детсад. Узнали, где

В Самаре появится еще один детский садик

В Волжском районе области, на территории Южного города, строят девятый детский сад, рассчитанный на 300 мест. Так же, как и в большинстве дошкольных учреждений комплекса, наличие бассейна будет обязательным. По словам застройщика, от других садов он отличается европейскими архитектурными тенденциями. Фасад будущего здания будет ориентирован на привлечение внимания издалека.

О таких изменениях в социальной инфраструктуре комплекса сообщил застройщик. Сегодня в «Южном городе» купить квартиру можно с помощью льготных программ. На минувших выходных качество квартир и инфраструктуру поселка оценили читатели «КП-Самара». Подробный репортаж о визите появится совсем скоро на сайте samara.kp.ru.

За два года в Самарской области в детсадах созданы тысячи мест. В 2019 году - 3692, в 2020 году в эксплуатацию планируется ввести 4645 мест.