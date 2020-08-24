Частный инвестор отказался от идеи взять на содержание самарские теплосети

Многие теплотрассы в Самаре изношены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Частный инвестор – компания «Вега» – отказался от идеи взять на содержание самарские теплосети. Как следует из опубликованных на сайте мэрии документов, компания отозвала собственное предложение о заключении концессионного соглашения.

Напомним, ООО «Вега» весной этого года выступило с инициативой взять на содержание и обслуживание 12 котельных и их теплосетей в Промышленном, Кировском, Самарском и Куйбышевском районах. Ранее мэрия предложила желающим частникам привести в порядок 58 городских котельных, а также заняться реконструкцией, строительством теплосетей и установкой тепловых узлов ввода на многоквартирные дома.

После того, как «Вега» представила свое предложение, горадминистрация вывесила его на всеобщее обозрение, чтобы принять аналогичные предложения от других участников рынка. Однако потенциальный концессионер передумал заниматься городскими теплосетями и отозвал свое предложение. В связи с этим мэрия признала заключение такого соглашения невозможным.