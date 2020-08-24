Самарец нелегально регистрировал мигрантов в своей квартире

Мигранты после такого точно остались без прописки

33-летний мужчина из Самары поставил на фиктивный учет на личной жилой площади 9 человек, не имеющих гражданство РФ. По статье 322.2 УК РФ правонарушителя обычно либо штрафуют на крупную сумму в районе 500 тыс. рублей, либо приговаривают к принудительным работам на срок до трех лет. Окончательный вердикт суда зависит от некоторых факторов.

Например, в этом случае мужчина уже имел судимость до инцидента с иностранцами. Прокуратура Самарского региона посчитала результат состоявшегося судебного заседания по этому делу (лишение свободы на 1,5 года) недостаточно справедливым. В ходе повторного рассмотрения приговора мужчине придется отбывать чуть больше года в исправительной колонии строго режима.