Самарский РКЦ «Прогресс» начал работу над обликом ракеты-носителя «Союз-6»

На "Прогрессе" помогают в разработке новой ракеты Фото: из личного архива

Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» вместе с РКК «Энергия» ведет работу над очень интересным проектом. Сейчас они занимаются определением облика новой ракеты-носителя «Союз-6», передает ТАСС.

- В этом году «Прогресс» привлекается к разработке материалов научно-технического отчета по РН «Союз-6». Облик ракеты определяется совместно с головным разработчиком - ПАО «РКК «Энергия», - отмечают в предприятии из областной столицы.

Проект ракеты будет вестись после того, как в Роскосмосе рассмотрят научно-технический отчет по ракетному комплексу с «Союз-6» и подведут итоги. Известно, что ракету планируют сделать на базе «Союз-5». Начало летных испытаний носителя запланировано на 2025 год. Пройти они должны будут на Байконуре.