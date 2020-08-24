Жители назвали топ-3 самых криминальных районов Самары

В Самаре назвали самые криминальные районы

Читатели КП-Самара озвучили топ-5 районов Самары, которые они считают самыми криминальными. Лидеры рейтинга предсказуемы, но есть и элемент неожиданности в разделении мнений горожан. Так на первом месте - Зубчаниновка. Сюда не готовы ездить даже вечером без бейсбольной биты 39,23% горожан.

- Для меня Зубчаниновка это цыгане, плохие дороги и мало освещения. Какое-то время мне пришлось ездить туда на протяжение месяца. И пока я шел из машины в подъезду тети, я успевал уже много раз попрощаться с кошельком. Наверное, это предубеждения, но район и в самом деле не выглядит гостеприимным, - рассказывает житель Самары Антон Макаров.

Еще 30% опрошенных посчитали самым криминальным районом Самары Запанской. Этот поселок имени Шмидта находится буквально в двух шагах от вокзала, но за стеной начинается другой мир и другая жизнь. Самое неожиданное место - это лагерь людей без определенного места жительства около спуска к реке Самара. Ну и, конечно же, не добавляет этому месту очарования социальный приют для бездомных, обитатели которого днем расползаются по окрестным улицам и лавкам и пугают спешащих в школу ребят.

И на третьем месте Металлург - его боятся 23,85% опрошенных. Конечно, здесь территории разнообразные. Парк металлургов сейчас облагородили - кустов и не найти. Но в сводку все еще попадают множество преступлений, которые совершены на городских окраинах.

Интересно, что по реальным данным правоохранителей львиная доля преступлений в Самаре совершается в центре - в том же Самарском районе. Но именно эти территории кажутся горожанам наиболее безопасными. А какие районы Самары считаете самыми криминальными вы? Обсудим в комментариях.