В театре «СамАрт» нашли серьезные нарушения пожарной безопасности

Нарушения нашли в обновленном корпусе Фото: соцсети

Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района проверили, как в «СамАрте» соблюдают законодательство при реализации нацпроекта «Культура», в рамках которого в театре выполняли строительно-монтажные работы. Как оказалось, в учреждении не все гладко.

Пожарные установили, что в здании не соблюдены требования пожарной безопасности. Там есть такие ошибки, как: отсутствие нанесенного красным сигнальным светом порядкового номера на дверках шкафа, где размещен пожарный кран, в коридоре на первом этаже с обеих сторон допущена декоративная отделка по всей длине из горючего материала, ширина дверного проема не соответствует требованиям, в помещениях пожарного поста нет аварийного освещения, нет планов эвакуации людей при пожаре, ширина эвакуационного выхода на лестницу не отвечает требованиям и другие грубые просчеты.

- 29 мая было внесено представление об устранении нарушений закона в театре. Ответ до сих пор не поступил, - сообщили «КП-Самара» в прокуратуре региона.

В надзорном ведомстве добавили, что текущее положение дел несет серьезную опасностью для граждан, посещающих «СамАрт». В связи с тем, что ситуация никак не поменялась даже после проверки, было принято решение подать иск в суд.