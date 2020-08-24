В сентябре оперный театр в Самаре откроет сезон подарком медикам

Сезон открыл концерт на крыше "Оперы" Фото: Антон СЕНЬКО

В Самаре театр оперы и балета открывает театральный сезон. Осень начнется с подарка медикам, которые боролись с коронавирусной угрозой. Это будет показ сразу нескольких спектаклей, посвященных подвигу врачей: «Иоланта», опера Петра Чайковского и балетный концерт. Это событие ознаменует начало 90-го юбилейного сезона в театре.

Напомним, до недавнего времени заведение было закрыто. Сергей Филиппов, директор театра, уверяет: санитарные нормы среди сотрудников строго соблюдаются. Важно отметить, что у оркестра не будет возможности разместиться в перешейке между сценой и зрительными сидениями из-за соображений социальной дистанции. По этой причине балетные выступления будут сопровождаться фонограммой, а оперы - звучать в концертном варианте. Масштабные спектакли, такие как «Аида», «Корсар» и «Князь Игорь», будут показаны после снятия всех ограничений.

Также в осеннем репертуаре - концертное исполнение одной из самых известных и ярких опер Джузеппе Верди «Бал-маскарад». Подробную программу нового сезона Самарского театра оперы и балета смотрите на сайте театра.