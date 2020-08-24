Молодые ученые СамГУПС получили гранты всероссийского конкурса «УМНИК 2020»

Фото личный архив Ровшана Насибова.

В середине августа были утверждены списки проектов, представленных для финансирования по программе «УМНИК» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». В списках победителей два представителя СамГУПС, ставших грантополучателями программы «УМНИК». Это молодые новаторы университета Ровшан Насибов и Андрей Рыжов.

Ровшан Насибов представил на конкурс разработку мобильного приложения с интеллектуальным анализом образовательного трека обучающегося - «Универсальная мобильная информационная платформа с интеллектуальным анализом данных». Работа нацелена на улучшения разработанной рекомендательной системы для мобильного приложения «VUCHOBE», которое создает команда Ровшана Насибова с участием студентов СамГУПС. Запуск обновленного приложения планируется в начале нового учебного года.

Андрей Рыжов представил на конкурс разработку автоматизированной системы получения информации об остаточном ресурсе и техническом состоянии узлов и агрегатов транспортной техники на основе диагностируемых параметров.

Общий объем грантов составил 1 миллион рублей - по 500 тыс. рублей на коммерциализацию каждого проекта.

В финале конкурса «УМНИК-Цифровая Россия», который дистанционно проходил в июне в Казани, участвовали студенты и аспиранты из различных университетов России.

- Были презентованы хорошие работы, конкуренция была сильная. Я выступил уверенно и ответил на все вопросы членов жюри. Они высоко оценили проделанную работу и подчеркнули важность нашего проекта, - рассказал Ровшан Насибов.

Сейчас Ровшан Насибов и его команда приступили к разработке ядра рекомендательной системы. Она должна увеличить качество рекомендаций, которые будут получены студентами в приложении.

Ровшан Насибов отметил, что средства гранта будут потрачены на обеспечение команды всеми необходимыми инструментами для достижения поставленной цели.

- Мы надеемся, наша работа воодушевит студентов СамГУПС, которые учатся по IT-специальностям и не только. От имени команды разработчиков «VUCHOBE» благодарю всех, кто в нас верит и поддерживает. Мы высоко ценим вашу поддержку. Всегда готовы выслушать конструктивные предложения, чтобы улучшить качество нашего продукта. Спасибо! - обратился Ровшан Насибов к студентам СамГУПС.