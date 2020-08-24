В Самаре в последние дни лета будет жаркая погода

Последние дни лета будут жаркими Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Лето подходит к концу, но холода не спешат в Самарскую область. Как сообщают синоптики, с 25 по 28 августа в регионе будет теплая погода.

- Сохранится погода без осадков, обусловленная влиянием поля повышенного атмосферного давления. Благодаря устойчивому юго-западному выносу воздушных масс дневные температуры воздуха в течение рабочей недели будут находиться вблизи 30-градусной отметки, - сообщают в Приволжском УГМС.

Уже завтра, 25 августа, температура в Самаре и области будет держаться на уровне 24-30 градусов. В среду и четверг она местами поднимется до 31 градуса. Из-за высоких температур сохраняется высокая пожарная опасность.