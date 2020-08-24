В Тольятти умер опытный врач-хирург, спасший сотни жизней

Анатолий Саликов умер 19 августа

В Тольятти умер опытный врач-хирург Анатолий Саликов. Он спас сотни жизней за то время, которое практиковал в Медгородке тольяттинской больницы № 5. Сюда он пришел в далеком 1983 году, а в 1991 году возглавил приемное отделение для хирургических больных. До последних дней он работал, был одним из опытнейших сотрудников больницы. Менее месяца назад врачу исполнился 71 год.

О своем начальнике коллеги говорят только хорошее:

- Он хорош и как начальник, и как специалист, и как человек. И поругает, и поддержит. Все организует защитит и поможет. Он и сам ведет прием, во всяких политравмах разбирается чуть ли не мгновенно, очень ответственный и опытный врач. Обучает всему молодых специалистов, которые приходят ординаторами, дает им рекомендации, «путевку в жизнь», - отзываются об Анатолии Петровиче те, с кем он проработал бок о бок десятки лет.

Многие пациенты в интернете не скупились на благодарности врачу с большой буквы. Редакция «КП-Самара» выражает свои соболезнования родным, близким и коллегам Анатолия Петровича Саликова.