Избегайте ОРВИ и контактных. Где и как в Самарской области еще 73 человека заболели коронавирусом

В последние дни заболевших все больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 августа в Самарской области нашли еще 73 заболевших коронавирусом. Наибольшее количество новых пациентов из Самары - 39.

- 10 человек заболели в Тольятти, 9 - в Сергиевском районе, по 3 - в Похвистневе, Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах. 2 - в Жигулевске. По одному - в Чапаевске, Исаклинском, Кошкинском и Клявлинском районах, - сообщают в оперативном штабе.

26 инфицированных - 15 в Самаре, 5 в Тольятти, по 2 в Похвистневе и Кинель-Черкасском районе, по 1 - в Жигулевске и Большечерниговском районе - контактировали с ранее заболевшими. У 38 граждан нашли коронавирус при обследовании с диагнозом «внебольничная пневмония, ОРВИ». Еще 9 не имели никаких клинических проявлений.

Всего в области 7981 случай коронавируса за все время пандемии. Скончались за этот период 123 человека. Выздоровели - 6216. Сегодня под медицинским наблюдением остаются еще 368 жителей.