На стадионе в Самарской области построили площадку ГТО для любителей спорта

Площадка ГТО рассчитана на детей, но и взрослые тут смогут заниматься Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Жигулевске появилось место, где местные жители смогут провести время с максимальной для себя пользой. На стадионе «Кристалл» построена площадка комплекса ГТО - «Готов к труду и обороне». Объект возвели в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Дети и взрослые могут выполнять упражнения на любой вкус. Тут и комплекс турников, и брусья, и зоны для отжимания и прыжков в длину, набор уличных тренажеров. Позавидует любой профессиональный спортсмен. На площадке можно готовиться к сдаче тестов ГТО и просто тренироваться.

- Очень радует, что такие спортивные объекты строятся в нашей области. И считаю правильным, что комплекс ГТО у нас возрождается – он дает всестороннее развитие человека. Надо возвращать престиж ГТО, который был раньше, - заявил двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, принимавший участие в церемонии открытия.

Мэр города Сергей Федоров не сомневается, что место будет пользоваться популярностью у жителей. «Кристалл» и так одна из самых любимых точек для занятий спортом, а теперь его популярность только повысится.

Добавим, что о развитии физкультуры в регионе говорил еще губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Площадки ГТО построят не только в Жигулевске, но и в Самаре, Тольятти, а также в Кинельском и Шенталинском районах.