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Полицейские рассказали, как трамвай переехал молодого жителя Самары

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося
Михаил ГорюновМихаил ГорюновМихаилГорюнов
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Полицейские работали на месте происшествия

Полицейские работали на месте происшествия

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские прокомментировали ДТП, которое накануне вечером, 23 августа, произошло в Самаре. Напомним, что на Заводском шоссе трамвай, ехавший по 8 маршруту, сбил человека.

- За рулем трамвая находилась 40-летняя женщина. Она двигалась в направлении проспекта Кирова. Напротив дома № 49 по Заводскому шоссе допустила наезд на 26-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Стражи порядка отмечают, что пешеходный переход был в зоне видимости парня, но он решил им не пользоваться. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Сейчас по факту случившегося правоохранители проводят проверку.

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