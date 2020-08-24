Полицейские рассказали, как трамвай переехал молодого жителя Самары

Полицейские работали на месте происшествия Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские прокомментировали ДТП, которое накануне вечером, 23 августа, произошло в Самаре. Напомним, что на Заводском шоссе трамвай, ехавший по 8 маршруту, сбил человека.

- За рулем трамвая находилась 40-летняя женщина. Она двигалась в направлении проспекта Кирова. Напротив дома № 49 по Заводскому шоссе допустила наезд на 26-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Стражи порядка отмечают, что пешеходный переход был в зоне видимости парня, но он решил им не пользоваться. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Сейчас по факту случившегося правоохранители проводят проверку.