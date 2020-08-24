В администрации Самары рассказали, как школы готовы к приему детей 1 сентября

Елена Лапушкина поручила устранить все недочеты до конца недели

24 августа в администрации Самары обсуждали подготовку к новому учебному году. 1 сентября в школы пойдут свыше 122 тысяч учащихся, 15 тысяч ребят отправится в первый класс.

В первую очередь во всех учреждениях проведен мониторинг на наличие необходимого санитарного оборудования. Для минимизации контактов между школьниками директора разрабатывают логистические решения и модели организации образовательного процесса. Обязательным станет и измерение температуры учеников на входе.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова, во многих школах приведены в порядок столовые. С бесплатным горячим питанием проблем возникнуть не должно. Также сделан ремонт, обновлены системы пожарной безопасности, закуплена мебель и оборудование, сформирован библиотечный фонд.

Кроме того, по просьбе мэра города Елены Лапушкиной специалисты проверили благоустройство и санитарное состояние территорий, прилегающих к школам. Где-то до сих пор спилили не все деревья, не убрали мусор и не покосили траву.

- За эту неделю необходимо устранить все недочеты, привести в порядок территории возле школ, убрать весь мусор. К 1 сентября все должно быть отработано,- заметила Лапушкина на совещании.

Вообще, здоровью детей и их безопасности в ходе беседы было уделено особое внимание. В этом направлении к образовательным учреждениям практически нет нареканий.