В поликлиниках Самары возобновили проведение профилактических медосмотров

В больницах нужно будет соблюдать масочный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эпидемиологическая ситуация в Самарской области стабилизировалась и ограничения, которые ввели ранее, постепенно снимают. Так, в региональном центре возобновляется проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Как сообщают в администрации города, медосмотр проводится ежегодно. Диспансеризация для тех, кому от 18 до 39 лет - раз в три года, а для людей старше 40 - каждые 12 месяцев.

Конечно, определенные нормы все-таки нужно соблюдать. Так, пройти указанные процедуры можно толь по предварительной записи - через сайт Госуслуг или по телефону. За день до посещения медучреждения пациенту позвонят для уточнения информации. В самих больницах необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Для граждан старше 65 лет ограничения по прохождению диспансеризации сохраняются. Они пока не могут пройти профосмотр. Трудоустроенные люди до 40 лет для посещения клиники могут использовать оплачиваемый выходной день. Правда, на работе нужно будет показать справку от врача.