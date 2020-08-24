В Самаре женщина уговорила торговать вместе с ней наркотиками

Полицейские быстро разоблачили подозреваемых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители закончили разбираться с уголовным делом 39-летней местной жительницы и ее сожителя. Их обвиняют в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

- В январе обвиняемая договорилась с возлюбленным о совместном систематическом сбыте запрещенных веществ среди наркозависимых людей. Таким образом они хотели заработать денег, - делятся версией следователей "КП-Самара" в прокуратуре области.

28 января на участке в районе улицы Сакко и Ванцетти парочка поместила в тайниковую закладку производное наркотическое средство PVP в значительном размере. Они продали его "потребителю", который действовал в рамках работы оперативников.

30 января подозреваемых задержали с очередной крупной партией этого наркотика. Сегодня, 24 августа, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении злоумышленников представители надзорного ведомства отправили в Железнодорожный суд для рассмотрения по существу.