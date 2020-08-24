Стартовал молодежный форум «iВолга»

Форум проходит в формате онлайн. Фото: Правительство Самарской области

В понедельник, 24 августа стартовал молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». Впервые за всю историю он проходит в формате онлайн. Организаторы обернули коронавирусные ограничения на пользу – благодаря дистанционному формату участники и спикеры могут выйти на связь из любой точки мира.

- В этом году мы впервые проводим «iВолгу» дистанционно. Это абсолютно новый формат, и он позволил присоединиться к программе форума еще большему числу молодых людей, - подчеркнул полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров

В этом году на форуме будет действовать четыре смены. «Наша Победа» предназначена для молодых людей, заинтересованных в развитии сферы патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. Смена «Наука и цифровые технологии» даст новые возможности ребятам, занимающихся наукой и техникой. Смена «Территория для жизни» объединит урбанистов, архитекторов, дизайнеров и экологов. А в рамках смены «Мой бизнес» свои силы попробуют молодые экономисты и предприниматели.

Здесь же можно будет побороться за гранты Фонда гражданского общества ПФО и поучаствовать в конкурсе молодежных проектов Росмолодежи.

Количество участников осталось прежним – 2 тысячи человек, но зрителями дистанционной «iВолги» могут стать до 50 000 молодых людей со всей России.

- Я рад, что Самарская область объединяет сегодня молодых людей от Владивостока до Калининграда, именно такова география нашего форума «iВолга», – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.