Предпринимателей Самарского региона приглашают на бесплатные обучающие мероприятия

25 августа 18:00 —тренинг «Продаем с умом. С чего начать». Предприниматели научатся продавать у лучшего тренера по активным бизнес-продажам — Владимира Якубы, узнают все о конкурентной разведке, безотказных техниках отработки возражений и продаже через мессенджеры. Регистрирация по ссылке: https://mybiz63.timepad.ru/event/1339063/

26 августа 10:00 —2 занятие онлайн-курса «ДНК предпринимателя».

Эсперт курса Наталья Чернова поделится секретами эффективного продвижения и развития личного бренда предпринимателя. Регистрация: https://bit.ly/2Fxr7B5

26 августа 10:00 — оффлайн-тренинг «Адаптация бизнеса к дистанционной работе или создание онлайн-продукта в Тольятти.

как выйти на маркетплейсы? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы разместить собственную продукцию на онлайн-площадках? Что нужно сделать, чтобы у вас начали покупать? Узнают участники тренинга! Для участия необходима регистрация: https://bit.ly/3hdioBT

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