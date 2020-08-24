Специалисты СВГК продемонстрировали высший пилотаж

В конкурсе приняли участие 12 экипажей из межрайгазов «Отрадный», «Сергиевск», «Новокуйбышевск», «Кинель», «Тольятти», «Самара» Средневолжской газовой компании.

Участники конкурса - специалисты базовых профессий газораспределительной отрасли, не только продемонстрировали высокий уровень мастерства, но еще раз отработали навыки взаимодействия в порой нестандартных профессиональных ситуациях. Кроме того, конкурсантам представилась хорошая возможность обменяться опытом с коллегами из других территориальных подразделений компании, а также воочию увидеть новое специальное оборудование, которое используют в работе формирования аварийно-спасательной службы СВГК.

Пока газоэлектросварщики выполняли задание на своей площадке, их товарищи по команде состязались в искусстве управления УАЗом при езде по труднопроходимым участкам дороги, в выполнении практического задания по ремонту газопровода. Слесари ВДГО демонстрировали свое умение обращаться с газовыми колонками и плитами, а также быть убедительными в объяснении правил безопасности абонентам. Каждая команда также справилась с заданием по тушению «очага пожара» с использованием специальных средств.

Победителем в общекомандном зачете вновь стала команда из Новокуйбышевска. В межрайгазе «Новокуйбышевск» трудятся также лучшие по итогам конкурса водитель Александр Руди и электрогазосварщик Владимир Петров. Лучшим на «Команде профи СВГК-2020) слесарем ВДГО признан Владимир Гребенников из межрайгаза «Отрадный». В этом же подразделении трудится и «Лучшая бригада слесарей» конкурса.

«За 75 лет со дня организации треста «Куйбышевгоргаз» до сегодняшних дней газовое хозяйство, надежность и безопасность которого обеспечивает СВГК, выросло от 0 до более чем двадцати тысяч километров сетей по все Самарской области. Сегодняшний конкурс показал, что наши специалисты достойно справляются со своими профессиональными задачами, - отметил главный инженер СВГК Александр Семенов. – Есть хороший уровень взаимодействия в командах. Важно, что в их составе вместе с уже зарекомендовавшими себя профи появляются новые имена. И показывают очень неплохие результаты. Это значит, что традиция ответственного труда по обеспечению надежного и безопасного газоснабжения потребителей передается и новым поколениям».