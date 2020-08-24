В Самарском ЦРК «Художественный» отметят День российского кино 2020

Мероприятия, посвященные Дню российского кино 2020, пройдут в Самаре в ЦРК «Художественный» 27 августа с 10 до 18.00.

Первыми встретят праздник юные кинолюбы. В 11.00 состоится встреча - «Юные аниматоры в гостях у «Художки». Она объединит юных кинематографистов из Самары и других российских городов. Зрителей ждут яркие впечатления от знакомства с творчеством мультипликационных студий «Печка» (Самара), «Два кадра» (Саратов), «Очумелый мультик" (Омск), «Гномы и гномики» (Санкт-Петербург), «Хорошо» (Москва) и др.

В 14.00 ЦРК «Художественный» в День российского кино 2020 соберет в своих стенах самарских кинематографистов, известных деятелей искусств и представителей профессионального киносообщества.

15.30 на площадке ЦРК «Художественный» пройдет кинолекторий Валерия Бондаренко по фильму Сергея Бондарчука «Ватерлоо» (12+). Фильм посвящен событиям, предшествующим знаменитой битве при Ватерлоо, а также самой битве, которая закончилась поражением армии Наполеона. После успеха «Войны и мира» итальянские продюсеры пригласили Бондарчука принять участие в качестве режиссера в другой исторической постановке по мотивам наполеоновских войн – «Ватерлоо», которую также отличали масштабность и эпичность сцен.

В Арт-фойе ЦРК «Художественный» в День Российского кино начнет работу фотовыставка «Судьба», посвященная жизни и деятельности Сергея Бондарчука. В экспозиции выставки представлено 20 фотоколлажей, в том числе редкие фотографии, рассказывающие о различных периодах жизни и творчества великого советского режиссера. Посетители смогу увидеть редкие фотографии С. Бондарчука с М. Шолоховым, Н.Рыбниковым, Н.Мордюковой и другими яркими представителями культуры того времени. Фотоколлажи сопровождает информационная часть, в которой использован богатый фактический материал.

Также в течение дня в ЦРК «Художественный» зрители смогут увидеть яркие новинки отечественного кинематографа:

- состоится премьера фантастического фильма «Вратарь Галактики» (6+) (Россия, 2020);

- показ музыкальной драмы «Тень звезды» (16+) (Россия, 2020);

- и триллера «Фея» (18+) (Россия, 2019).