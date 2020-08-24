Стало известно, как пройдут линейки 1 сентября 2020 в Самаре

Торжественным линейкам - быть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как пройдут школьные линейки в Самаре 1 сентября 2020 года. Из-за коронавируса День знаний будет проходить с некоторыми отличиями от обычного режима.

Сообщается, что торжественные мероприятия будут проходить в очном формате, однако в сокращенном составе. Единовременно на линейке смогут присутствовать ученики не более чем трех классов. Таким образом скорее всего линейки будут проводиться по параллелям.

Если погода будет хорошая, дети и учителя отпразднуют начало нового учебного года на свежем воздухе, если пойдет дождь – то внутри здания.

Уроков 1 сентября не будет, однако для учеников пройдут традиционные классные часы.