С 1 сентября пособия для безработных самарцев сократятся в три раза

Безработным самарцам придется затянуть пояса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября 2020 года размер выплат по безработице для жителей Самарской области изменится не в лучшую сторону. Как пояснили в региональном министерстве труда, занятости и миграционной политики, с началом осени прекращает действие сразу несколько постановлений о выплатах пособий отдельным категориям безработных.

Изменений несколько. Во-первых, безработным перестанут выплачивать доплату на несовершеннолетних детей в размере трех тысяч рублей.

Во-вторых, те, кто встал на учет по безработице в июне и получал минимальное пособие в 4,5 тысячи рублей, с 1 июня будут получать только 1,5 тысячи.

Коснулись изменения и тех, кто потерял работу из-за коронавируса и встал на учет по безработице после 1 марта 2020 года.

- Если человек был уволен после 1 марта и встал на учет в июне, июле или августе, но его тудовой стаж менее 26 недель за предшествующие увольнению 12 месяцев, то с 1 сентября он будет получать 1,5 тысячи рублей, - пояснили в министерстве. – Если человек успел проработать за последний год больше 26 недель и у него есть справка о среднем заработке за последние три месяца, то пособие по безработице будет назначено исходя из этого заработка. Но оно не может быть ниже 1,5 тысяч рублей и выше 12130 рублей.

Также в ведомстве отметили, что у официально зарегистрированных безработных, у которых истек срок выплаты пособия после 1 марта и которым с 13 июня выплата была продлена на 3 месяца, закончат выплачивать помощь 12 сентября.