Около «Меги» в Самаре появился необычный фонтан

Посетители могут освежиться у сухого фонтана

В Самаре около ТЦ «МЕГА» появится новая площадка для разнообразного досуга. Здесь поставили арт-объекты и сухой фонтан, около которого можно освежиться в жару. Из плоской площадки бьют струи воды, при отключенном фонтане площадка остается сухой, а в жаркие дни здесь приятно освежиться. Вечером для посетителей будут устраивать световое шоу.

Также организаторы объяснили, что здесь будут «Домики гриль» с беседками, скейт-парк, спортплощадка и футбольное поле.

Для отдыха участники программы MEGA Friends могут арендовать в приложении инвентарь для тенниса, волейбола, бадминтона. Также тут можно потренироваться, запуская воздушные змеи или летающие тарелки.