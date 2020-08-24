В Самаре работодателей попросят тестировать отпускников на COVID

Тех, кто вернулся из отпуска, хорошенько проверят

В Самарской области работодатели будут тестировать на коронавирус тех, кто вернулся из отпуска. Этот вопрос обсуждали на совещании оперативного штаба. Все его участники посчитали, что нужно тестировать сотрудников на предприятиях более активно. И в первую очередь по мнению экспертов нужно особенно тщательно обследовать тех, кто вернулся из отпусков - чтобы не допустить инфекцию в коллектив.

- Продолжаем активно проводить тестирование. Здесь нужно ориентироваться на приоритеты, которые мы уже определяли на заседаниях штаба, - отметил вице-губернатор Виктор Кудряшов.

В первую очередь акцент в тестировании сделают на сотрудников учреждений, работающих с людьми, а также сотрудникам крупных предприятий, простой которых плохо повлияет на состояние экономики. Следить за ситуацией будут представители профсоюзов и работодателей.

Напомним, что число зараженных коронавирусом в Самарской области достигло практически 8000 человек. Умерли 123 человека, а более 70% выписались. Свободны более 90% коек, приготовленных для коронавирусных больных.