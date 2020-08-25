В Самаре сотрудница Роспотребнадзора заработала 40 тыс рублей ничего не делая

В Самаре сотрудница Роспотребнадзора ответит за свое ничегонеделанье

В Самаре сотрудница Роспотребнадзора попала под суд. Процесс скоро начнется. Женщине предстоит ответить за свое хорошо оплачиваемое бездействие. Следователи обвиняют главного-специалиста-эксперта в том, что в феврале 2020 года она получила взятку от одного из владельцев торговых точек в городе. Он предложил даме 40 тыс. рублей и взамен просил ее просто ничего не делать.

В итоге в торговых точках, которые торгуют сигаретами и табаком, никто не проводил внеплановых проверок. Нарушались ли здесь какие-то нормы - неизвестно, но ситуация показалась следователям подозрительной.

За взятку представительнице Роспотребнадзора предстоит ответить. Следователи уже собрали достаточную доказательную базу и отправились с ней в суд. Теперь свой вердикт предстоит объявить сотрудникам этого ведомства.