Три человека сгорели ночью прямо во сне в Самаре

Три человека погибли на пожаре Фото: другой источник.

Страшный пожар в квартире на улице Аэродромной ночью 25 августа унес сразу три жизни. Когда огонь потушили, на пепелище обнаружили три тела. Погибли 88-летняя пенсионерка, 36-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Вызов на пожар поступил в 5.37. Дежурному объяснили, что загорелась квартира в многоквартирном доме. Соседи опасались, что огонь может повредить и их имущество. Локализовать огонь удалось к 6.02. Полностью пожар ликвидировали в 7:18.

Трех человек не удалось спасти, это, по-видимому, как раз жители сгоревшей квартиры. Также известно, что при пожаре эвакуировали четырех человек, речь, скорее всего, о соседях погибших.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, в квартире на площади 30 квадратных метров горели домашние вещи. Что стало причиной пожара, пока не известно.